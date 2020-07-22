Белый дом пригрозил наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 год

Президент США Дональд Трамп наложит вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября), если он будет принят Конгрессом в его текущей форме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в обнародованном во вторник заявлении Белого дома.

"Если [законопроект] <...> будет представлен президенту в его нынешней форме, его советники высокого ранга рекомендовали бы ему наложить на него вето", - подчеркивается в документе.

Недовольство Белого дома

"[Законопроект] включает несколько положений, которые вызывают серьезную обеспокоенность", - отмечается в документе. К таковым Белый дом относит в первую очередь пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы). "Есть также серьезные вопросы относительно положений законопроекта, направленных на то, чтобы контролировать каждый шаг в некоторых сферах полномочий исполнительной ветви власти, ввести жесткие ограничения на использование средств в Афганистане, а также иным образом ограничить полномочия президента по защите национальных интересов", - подчеркивает американская администрация.

Белый дом убежден, что поправка о переименовании военных объектов является "последовательной попыткой стереть из истории страны [имена] тех, кто не соответствует постоянно меняющемуся стандарту поведения". Сторонники переименований, по версии американской администрации, стремятся "переписать историю и заменить непоколебимое наследие американской революции новой левой культурной революцией".

Положения по Афганистану же, по мнению исполнительной ветви власти, "ограничат президента в возможности применять имеющиеся у него согласно конституции полномочия для сокращения количества сил в Афганистане, если он сочтет это необходимым".

Кроме того, Белый дом недоволен пунктом законопроекта, который касается Договора по открытому небу (ДОН). "Администрация серьезно обеспокоена носящим директивный характер текстом, которым предусмотрено совместное оповещение со стороны министра обороны и госсекретаря относительно заключения соглашений для обеспечения уведомлений о наблюдательных полетах от стран, где дислоцированы американские военные <...>. Этот пункт также требует предоставления снимков и отчетов о дипломатических обменах, которые находятся в прерогативе исполнительной ветви власти", - говорится в документе.

Критику администрации вызвал также пункт о сокращении американского военного присутствия в Германии. "Этот раздел запретит закрытие каких-либо баз и объектов <...>, пока министр обороны не сможет заверить [Конгресс] в том, что больше нет необходимости в ротационном военном присутствии на европейском театре военных действий. Кроме того, ограничения в вопросе сокращения числа действующих военнослужащих также противоречат полномочиям президента как верховного главнокомандующего", - уверены в Белом доме.

Реакция Пентагона

В свою очередь, как заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, министерство обороны США уверено в том, что Конгресс и американская администрация придут к соглашению по военному бюджету. "Мы уверены, что Конгресс и администрация придут к соглашению", - сказал он, комментируя заявление Белого дома. Хоффман выразил уверенность в том, что законопроект будет одобрен "вовремя, чтобы [у Пентагона] был бюджет для своих сил".

Ранее члены Демократической партии предложили поправки к проекту американского военного бюджета, в которых предлагается дать другие названия военным объектам, которые сейчас носят имена деятелей армии Конфедерации. Против этого шага выступил президент США.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелись в стране с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании полицейских были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.