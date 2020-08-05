Азербайджанский AFB Bank увеличил обязательства

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия 2020 года крупный азербайджанский банк - AFB Bank увеличил совокупные обязательства по сравнению с итогами 2019 года на 0,1 процента, сообщает Trend со ссылкой на балансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные обязательства увеличились на 636 тысяч манатов, до 494,9 миллиона манатов.

В структуре обязательств значительная часть (78,5 процента) приходится на депозиты, объем которых вырос с начала года на 2,45 процента, до 388,7 миллиона манатов. При этом большая часть депозитов, около 91 процента, пришлась на депозиты юридических лиц – в размере 353,95 миллиона манатов. Их рост в полугодовом исчислении составил 2,6 процента. Объем депозитов физических лиц составил немногим меньше 34,75 миллиона манатов, увеличившись на 0,7 процента.

Обязательства перед кредитными и финансовыми организациями составили 133 миллиона манатов, сократившись с начала года на четыре процента. Другие пассивы составили 5,3 миллиона манатов.

Как отмечается в отчете, акционерный капитал с начала года не изменился и составил 70,4 миллиона манатов. Нераспределенная прибыль банка составила 6,75 миллиона манатов, общие резервы - 1,4 миллиона манатов (рост на 7,2 процента).

Совокупный капитал банка за первое полугодие 2020 года составил 78,5 миллиона манатов, сократившись менее чем на две тысячи манатов относительно итогов 2019 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili