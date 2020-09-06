НБКО Азербайджана заметно снизили темпы кредитования

Финансы 6 сентября 2020 08:00 (UTC+04:00)
НБКО Азербайджана заметно снизили темпы кредитования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объем кредитования небанковских кредитных организаций (НБКО) на 30 июня 2020 года составил 277 миллионов манатов.

Об этом сообщил Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев.

По его словам, 31 марта 2020 года объем выданных НБКО кредитов составлял 284 миллиона манатов.

"Причиной некоторого замедления деятельности НБКО является распространение по миру инфекции. Сумма целевых резервов в этот период увеличилась с 38 миллионов до 41 миллиона манатов. Привлеченные средства за этот период снизились с 87 миллионов до 83 миллионов манатов",- сказал Алиев.

Он подчеркнул, что денежные средства НБКО увеличились с 2,2 миллиона до 2,9 миллиона манатов.

"В этот период срочные депозиты НБКО в банках также увеличились с 2,2 миллиона до 3,9 миллиона манатов",- сказал председатель.

Алиев отметил, что в настоящее время наблюдается снижение процентных ставок по кредитам НБКО: "С марта все кредитные организации прекратили начисление штрафов. Процентные ставки по кредитам НБКО в настоящее время не сильно отличаются от процентных ставок банков. В настоящее время наблюдается снижение процентных ставок. Бытует ошибочное мнение о том, что проценты НБКО выше банковских Проценты НБКО также соответствует процентным ставкам в стране. В последние 4-5 лет ситуация такова".

Напомним, что микрофинансирование было введено в Азербайджане в середине 1990 годов в качестве стратегии для удовлетворения экономических потребностей до 1 000 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома во время нагорно-карабахского конфликта с Арменией.

В 1996 году группа международных НПО (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования местному населению с низкими доходами и пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Они начали неформально встречаться, чтобы поделиться информацией о своем опыте работы, чтобы устранить ограничения, с которыми сталкиваются МНПО, предоставляя кредит с процентными ставками, направленными на достижение устойчивости. В декабре 2001 года члены этой неофициальной межведомственной рабочей группы приняли решение о том, чтобы официально оформить группу в ассоциацию, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: Fidan_Babaeva

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