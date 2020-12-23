В Азербайджане предусмотрено выделение дополнительных средств из бюджета на повышение экономической активности

БАКУ /Trend/ - В следующем году из госбюджета планируется выделить дополнительные средства для повышения экономической активности.

Как сообщает в среду Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Он отметил, что для этой цели трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) должны оставаться на том же уровне, что и в текущем году. Также предусматривается трансферт части свободной прибыли Центробанка в госбюджет.

Шарифов добавил, что в следующем году планируется размещение государственных облигаций на внутреннем рынке, а также привлечение дополнительных средств за счет получения дополнительных кредитов от международных финансовых структур.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)