На этой неделе в Азербайджане подорожало золото (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 23,27 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3216,872 маната, что на 0,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 31 мая 3243,32 07 июня 3206,54 01 июня 3250,63 08 июня 3222,4 02 июня 3223,77 09 июня 3220,23 03 июня 3237,51 10 июня 3205,38 04 июня 3178,69 11 июня 3229,81 Средняя стоимость за неделю 3226,784 Средняя стоимость за неделю 3216,872

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,825 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 47,211 маната, что на 0,5 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 31 мая 47,6996 07 июня 46,9255 01 июня 47,9884 08 июня 47,2421 02 июня 47,23 09 июня 47,0469 03 июня 47,8224 10 июня 47,0882 04 июня 46,535 11 июня 47,7505 Средняя стоимость за неделю 47,455 Средняя стоимость за неделю 47,211

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 23,86 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1975,45 маната, что на 1,9 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 31 мая 2022,51 07 июня 1989,3 01 июня 2030,07 08 июня 1991,87 02 июня 2022,59 09 июня 1981,86 03 июня 2028,61 10 июня 1948,78 04 июня 1964,15 11 июня 1965,44 Средняя стоимость за неделю 2013,586 Средняя стоимость за неделю 1975,45

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 118,16 маната (2,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4774,398 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 31 мая 4824,35 07 июня 4832,74 01 июня 4857,72 08 июня 4826,03 02 июня 4843,36 09 июня 4771,62 03 июня 4870,88 10 июня 4727,02 04 июня 4809,76 11 июня 4714,58 Средняя стоимость за неделю 4841,214 Средняя стоимость за неделю 4774,398

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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