На этой неделе в Азербайджане подорожало золото (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 23,27 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3216,872 маната, что на 0,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
31 мая
|
3243,32
|
07 июня
|
3206,54
|
01 июня
|
3250,63
|
08 июня
|
3222,4
|
02 июня
|
3223,77
|
09 июня
|
3220,23
|
03 июня
|
3237,51
|
10 июня
|
3205,38
|
04 июня
|
3178,69
|
11 июня
|
3229,81
|
Средняя стоимость за неделю
|
3226,784
|
Средняя стоимость за неделю
|
3216,872
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,825 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 47,211 маната, что на 0,5 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
31 мая
|
47,6996
|
07 июня
|
46,9255
|
01 июня
|
47,9884
|
08 июня
|
47,2421
|
02 июня
|
47,23
|
09 июня
|
47,0469
|
03 июня
|
47,8224
|
10 июня
|
47,0882
|
04 июня
|
46,535
|
11 июня
|
47,7505
|
Средняя стоимость за неделю
|
47,455
|
Средняя стоимость за неделю
|
47,211
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 23,86 маната (1,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1975,45 маната, что на 1,9 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
31 мая
|
2022,51
|
07 июня
|
1989,3
|
01 июня
|
2030,07
|
08 июня
|
1991,87
|
02 июня
|
2022,59
|
09 июня
|
1981,86
|
03 июня
|
2028,61
|
10 июня
|
1948,78
|
04 июня
|
1964,15
|
11 июня
|
1965,44
|
Средняя стоимость за неделю
|
2013,586
|
Средняя стоимость за неделю
|
1975,45
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 118,16 маната (2,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4774,398 маната, что на 1,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
31 мая
|
4824,35
|
07 июня
|
4832,74
|
01 июня
|
4857,72
|
08 июня
|
4826,03
|
02 июня
|
4843,36
|
09 июня
|
4771,62
|
03 июня
|
4870,88
|
10 июня
|
4727,02
|
04 июня
|
4809,76
|
11 июня
|
4714,58
|
Средняя стоимость за неделю
|
4841,214
|
Средняя стоимость за неделю
|
4774,398
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni