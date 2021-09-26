В Азербайджане сократился объем выданных сектору транспорта и связи кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объем выданных сектору транспорта и связи кредитов к началу августа 2021 года сократился в годовом выражении на 160,4 миллиона манатов, или 17,5 процента – с 917,7 до 757,3 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в отчетном периоде объем выданных кредитов данному сектору составил 4,9 процента от общего кредитования реального сектора (спад за год на 1,4 процентных пункта).

В целом кредитование реального сектора экономики за семь месяцев текущего года выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 782,4 миллиона манатов (5,4 процента), то есть с 14,585 миллиарда манатов до 15,4 миллиарда манатов.

Объем краткосрочных кредитов в этом секторе, за исключением выданных небанковскими кредитными организациями сумм и без учета проблемных кредитов, приравнялся к 114,5 миллиона манатов (15,1 процента от совокупного объема выданных сектору транспорта и связи кредитов), из которых 26,7 миллиона были выданы в манатах, а 87,8 миллиона – в инвалюте.

На долгосрочные кредиты пришлись 641,9 миллиона манатов, или 84,9 процента от общего объема выданных сектору транспорта и связи ссуд. Из них в манатах были выданы кредиты на сумму 131,1 миллиона, в инвалюте – 510,8 миллиона в манатном эквиваленте.

(Автор: Зейни Джафаров)

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