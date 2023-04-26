В 2022 году Центральный банк Азербайджана провел проверки в пяти банках

БАКУ /Trend/ - В 2022 году были проведены всесторонние проверки в пяти банках, четырех небанковских кредитных организациях и ООО "Азерпочт", а также тематические проверки в четырех банках.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на годовой отчет ЦБА.

Отмечается, что на фоне неопределенности, вызванной сложными геополитическими процессами, банковский сектор продолжал стабильно функционировать.

Кроме того, за отчетный период ЦБ провел комплексные проверки четырех страховых компаний, одного страхового агента, двух страховых и перестраховочных брокеров.

В течение 2022 года показатели капитала и ликвидности банковского сектора значительно превысили нормативы, улучшились показатели рентабельности. В рамках целей макроэкономической и финансовой стабильности кредитный портфель увеличился, что способствовало экономической активности.

"Регулярно отслеживались кредитные риски в банковском секторе, тенденции на валютном рынке и процессы долларизации, осуществлялся мониторинг каналов расчетов, повысивших их актуальность в результате влияния геополитических процессов, оценивалось текущее финансовое состояние банков. В результате эффективного применения инструментов контроля сохранялась финансовая устойчивость банков, повышалось доверие населения к банковскому сектору", - говорится в отчете.

В отчете подчеркивается, что ликвидность и валютная позиция Международного банка Азербайджана контролируются на постоянной основе.

"Проблема короткой открытой валютной позиции ОАО ”Международный банк Азербайджана", возникшая с 2016 года, была решена за счет продажи валюты Центральным банком в начале июля 2022 года и приведена в соответствие с нормативным требованием», - говорится в сообщении.

Напомним, что продажа ЦБА валюты на сумму 236 миллионов долларов способствовала закрытию открытой валютной позиции Международного банка Азербайджана. ЦБА продал валюту на эту сумму из своих резервов.