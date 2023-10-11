Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года вырос на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend.
Отметим, что на конец августа индекс потребительских цен составлял 11,7 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 12,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 10,1 процента, а платные услуги населению - на 9,6 процента.
В сентябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
|
Сентябрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
|
|
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
|
|
|
Продукты питания
|
|
|
|
Алкогольные напитки
|
99,6
|
102,1
|
103,8
|
Табачные изделия
|
100,2
|
105,7
|
104,7
|
Непродовольственные товары
|
100,1
|
105,9
|
110,1
|
Платные услуги
|
100,0
|
105,4
|
109,6
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.
В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.