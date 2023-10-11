Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года вырос на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend.

Отметим, что на конец августа индекс потребительских цен составлял 11,7 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 12,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 10,1 процента, а платные услуги населению - на 9,6 процента.

В сентябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Сентябрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 100,3 105,1 110,9 Продовольственные товары в т.ч. 100,6 104,5 112,4 Продукты питания 100,6 104,5 112,8 Алкогольные напитки 99,6 102,1 103,8 Табачные изделия 100,2 105,7 104,7 Непродовольственные товары 100,1 105,9 110,1 Платные услуги 100,0 105,4 109,6

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.