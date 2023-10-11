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Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

Финансы Материалы 11 октября 2023 15:38 (UTC +04:00)
Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года вырос на 10,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend.

Отметим, что на конец августа индекс потребительских цен составлял 11,7 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 12,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 10,1 процента, а платные услуги населению - на 9,6 процента.

В сентябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Сентябрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-сентябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

100,3

105,1

110,9

Продовольственные товары в т.ч.

100,6

104,5

112,4

Продукты питания

100,6

104,5

112,8

Алкогольные напитки

99,6

102,1

103,8

Табачные изделия

100,2

105,7

104,7

Непродовольственные товары

100,1

105,9

110,1

Платные услуги

100,0

105,4

109,6

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

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