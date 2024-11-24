В Азербайджане вырос объем выданных домохозяйствам кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 30 сентября 2024 года наибольшая доля выданных кредитов пришлась на домохозяйства, составив 58,2 процента от общего объема кредитования, сообщает Trend.
По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в указанный период объем выданных домохозяйствам кредитов вырос в годовом исчислении на 2,97 миллиарда манатов, или 22,17 процента (с 13,3 миллиарда до 16,3 миллиарда манатов).
При этом кредитование сферы торговли и услуг выросло за год на 496,264 миллиона манатов, или 14,01 процента - до 4,03 миллиарда манатов против 3,5 миллиарда манатов в аналогичном периоде прошлого года. Удельный вес сферы торговли и услуг в общем объеме кредитования составил 14,2 процента.
|Сфера экономики:
|Объем кредитов, 2024 год (на 30 сентября)
|Объем кредитов, 2023 год (на 30 сентября)
|Доля (%), 2024 год
|Доля (%), 2023 год
|Торговля и услуги
|4 038 920 197
|3 542 655 338
|14,2%
|15,39
|Энергетика, химия и природные ресурсы
|850 989 626
|736 631 327
|3,0%
|3,20
|Сельское хозяйство и переработка
|529 647 470
|564 965 568
|1,9%
|2,45
|Строительство и имущество
|1 204 831 422
|1 118 944 700
|4,2%
|4,86
|Промышленность и сектор производства
|2 180 484 876
|1 111 577 093
|7,7%
|4,83
|Транспорт и связь
|1 773 823 414
|1 110 423 301
|6,2%
|4,82
|Домохозяйства
|16 365 904 662
|13 395 745 196
|57,6%
|58,20
Отметим, что кредитование реального сектора экономики Азербайджана на 30 сентября 2024 года в целом выросло на 23,4 процента, или 5,386 миллиарда манатов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (с 23,018 миллиарда до 28,404 миллиарда манатов).