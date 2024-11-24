В Азербайджане вырос объем выданных домохозяйствам кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 30 сентября 2024 года наибольшая доля выданных кредитов пришлась на домохозяйства, составив 58,2 процента от общего объема кредитования, сообщает Trend.

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в указанный период объем выданных домохозяйствам кредитов вырос в годовом исчислении на 2,97 миллиарда манатов, или 22,17 процента (с 13,3 миллиарда до 16,3 миллиарда манатов).

При этом кредитование сферы торговли и услуг выросло за год на 496,264 миллиона манатов, или 14,01 процента - до 4,03 миллиарда манатов против 3,5 миллиарда манатов в аналогичном периоде прошлого года. Удельный вес сферы торговли и услуг в общем объеме кредитования составил 14,2 процента.

Сфера экономики: Объем кредитов, 2024 год (на 30 сентября) Объем кредитов, 2023 год (на 30 сентября) Доля (%), 2024 год Доля (%), 2023 год Торговля и услуги 4 038 920 197 3 542 655 338 14,2% 15,39 Энергетика, химия и природные ресурсы 850 989 626 736 631 327 3,0% 3,20 Сельское хозяйство и переработка 529 647 470 564 965 568 1,9% 2,45 Строительство и имущество 1 204 831 422 1 118 944 700 4,2% 4,86 Промышленность и сектор производства 2 180 484 876 1 111 577 093 7,7% 4,83 Транспорт и связь 1 773 823 414 1 110 423 301 6,2% 4,82 Домохозяйства 16 365 904 662 13 395 745 196 57,6% 58,20

Отметим, что кредитование реального сектора экономики Азербайджана на 30 сентября 2024 года в целом выросло на 23,4 процента, или 5,386 миллиарда манатов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (с 23,018 миллиарда до 28,404 миллиарда манатов).