Назван объем безналичных платежей иностранцев в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане объем карточных операций иностранных граждан увеличился на 24,33 процента, или на 489 миллионов манатов, сообщает Trend.

Согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, в отчетный период текущего года иностранные граждане в Азербайджане посредством банковских карт совершили операции на сумму 2,498 миллиарда манатов (в аналогичный период прошлого года - 2,009 миллиарда манатов).

Отметим, что в январе было совершено операций на сумму 187,9 миллиона манатов (рост на 9,56 процента), в феврале - 184,3 миллиона манатов (рост на 13,56 процента), в марте - 173,7 миллиона манатов (сокращение на 20,36 процента), в апреле - 210 миллионов манатов (рост на 45,23 процента), в мае - 225,8 миллиона манатов (рост на 30,22 процента), в июне - 221,7 миллиона манатов (рост на 49,19 процента), в июле - 267 миллионов манатов (рост на 22,03 процента), в августе - 251,4 миллиона манатов (рост на 25,14 процента), в сентябре - 265,2 миллиона манатов (рост на 42,43 процента), в октябре - 252,7 миллиона манатов (рост на 24,12 процента), в ноябре - 259,1 миллиона манатов (рост на 42,52 процента)

Напомним, что в 2023 году в Азербайджане объем карточных операций иностранных граждан увеличился на 1,77 процента, или на 38,1 миллиона манатов (до 2,193 миллиарда манатов).

В январе иностранные граждане в Азербайджане посредством банковских карт совершили операции на сумму 171,5 миллиона манатов, в феврале - 162,3 миллиона манатов, в марте - 218,1 миллиона манатов, в апреле - 126 миллионов манатов, в мае - 173,4 миллиона манатов, в июне - 148,6 миллиона манатов, в июле - 218,8 миллиона манатов, в августе - 200,9 миллиона манатов, в сентябре - 186,9 миллиона манатов, в октябре - 203,6 миллиона манатов, в ноябре - 181,8 миллиона манатов, в декабре - 202,7 миллиона манатов.

По итогам 2022 года иностранные граждане в Азербайджане посредством банковских карт совершили операции на сумму 2,155 миллиарда манатов.