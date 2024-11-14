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На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)

Зеленая экономика Материалы 14 ноября 2024 18:20 (UTC +04:00)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 14 ноября в рамках COP29 была проведена сессия высокого уровня "Зеленая климатическая деятельность". Сессия была организована министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, председательством COP29, Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Агентством цифровых технологий ООН, сообщает Trend.

"Инициатива "Зеленая цифровая деятельность" представляет собой убедительный пример того, как отрасль может возглавить "зеленый" переход и укрепить устойчивость к изменению климата", - сказала генеральный секретарь Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подчеркнул необходимость сбалансированного подхода, чтобы в полной мере использовать потенциал цифровизации как мощного инструмента в борьбе с изменением климата. "Только с помощью цифровизации мы можем достичь скорости, точности и гибкости, необходимых для обеспечения устойчивого будущего", - сказал он.

В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость сокращения выбросов в технологическом секторе и роль технологий в экологических решениях.

Сессия продолжилась тематическими дискуссиями о цифровизации и климатической деятельности.

Выступающие отметили, что эта сессия является началом динамичной программы, которая подчеркивает важную роль цифровых решений в решении экологических проблем и построении устойчивого будущего для всех. Таким образом, трек Зеленой цифровой деятельности на COP29 призван способствовать активному участию, содержательному диалогу и появлению инновационных идей в совместной климатической деятельности.

Было отмечено, что серия дискуссий и семинаров будет сосредоточена на важности стандартов устойчивого развития, борьбе с изменением климата и использовании искусственного интеллекта для систем раннего предупреждения.

Отметим, что инициатива "Зеленая цифровая деятельность" - одна из 14 глобальных инициатив, включенных в повестку дня председательства COP29. Эта инициатива является призывом к устойчивому развитию, гарантируя, что цифровизация, основанная на инновациях и устойчивости, остается приоритетом для будущих COP.

Заключительное мероприятие инициативы в рамках COP29 – "круглый стол" высокого уровня по Зеленой цифровой деятельности – состоится в первый День цифровизации - 16 ноября.

В мероприятии примут участие представители государственного и частного секторов из ряда стран мира, в том числе ведущие мировые партнеры в области ИКТ.

"Круглый стол" будет посвящен ряду важных тем, включая интеграцию цифровых инноваций в климатические стратегии, усиление мониторинга климата с помощью цифровых инструментов, продвижение цифровой интеграции и снижение воздействия цифровых технологий на окружающую среду. Ожидается принятие итогового документа – Декларации о Зеленой цифровой деятельности - с участием всех заинтересованных сторон во имя устойчивого и зеленого мира. Декларация о Зеленой цифровой деятельности - важный шаг вперед в продвижении устойчивых и инклюзивных практик, а также в признании потенциала цифровых технологий в борьбе с изменением климата.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)
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