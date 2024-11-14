На COP29 прошла первая сессия высокого уровня на тему "зеленой" цифровой деятельности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 ноября в рамках COP29 была проведена сессия высокого уровня "Зеленая климатическая деятельность". Сессия была организована министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, председательством COP29, Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Агентством цифровых технологий ООН, сообщает Trend.

"Инициатива "Зеленая цифровая деятельность" представляет собой убедительный пример того, как отрасль может возглавить "зеленый" переход и укрепить устойчивость к изменению климата", - сказала генеральный секретарь Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подчеркнул необходимость сбалансированного подхода, чтобы в полной мере использовать потенциал цифровизации как мощного инструмента в борьбе с изменением климата. "Только с помощью цифровизации мы можем достичь скорости, точности и гибкости, необходимых для обеспечения устойчивого будущего", - сказал он.

В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость сокращения выбросов в технологическом секторе и роль технологий в экологических решениях.

Сессия продолжилась тематическими дискуссиями о цифровизации и климатической деятельности.

Выступающие отметили, что эта сессия является началом динамичной программы, которая подчеркивает важную роль цифровых решений в решении экологических проблем и построении устойчивого будущего для всех. Таким образом, трек Зеленой цифровой деятельности на COP29 призван способствовать активному участию, содержательному диалогу и появлению инновационных идей в совместной климатической деятельности.

Было отмечено, что серия дискуссий и семинаров будет сосредоточена на важности стандартов устойчивого развития, борьбе с изменением климата и использовании искусственного интеллекта для систем раннего предупреждения.

Отметим, что инициатива "Зеленая цифровая деятельность" - одна из 14 глобальных инициатив, включенных в повестку дня председательства COP29. Эта инициатива является призывом к устойчивому развитию, гарантируя, что цифровизация, основанная на инновациях и устойчивости, остается приоритетом для будущих COP.

Заключительное мероприятие инициативы в рамках COP29 – "круглый стол" высокого уровня по Зеленой цифровой деятельности – состоится в первый День цифровизации - 16 ноября.

В мероприятии примут участие представители государственного и частного секторов из ряда стран мира, в том числе ведущие мировые партнеры в области ИКТ.

"Круглый стол" будет посвящен ряду важных тем, включая интеграцию цифровых инноваций в климатические стратегии, усиление мониторинга климата с помощью цифровых инструментов, продвижение цифровой интеграции и снижение воздействия цифровых технологий на окружающую среду. Ожидается принятие итогового документа – Декларации о Зеленой цифровой деятельности - с участием всех заинтересованных сторон во имя устойчивого и зеленого мира. Декларация о Зеленой цифровой деятельности - важный шаг вперед в продвижении устойчивых и инклюзивных практик, а также в признании потенциала цифровых технологий в борьбе с изменением климата.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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