Генеральный секретарь ООН призвал страны G20 поддержать цели COP29

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров G20, собравшихся в Рио-де-Жанейро в воскресенье, 17 ноября, взять на себя ведущую роль в сокращении эмиссий парниковых газов и поддержать переговоры по климату, проводимые одновременно в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, Антониу Гутерриш, присутствующий на саммите крупнейших экономик мира с 18 ноября, заявил на пресс-конференции в Бразилии: "Успешный исход COP29 все еще возможен, однако также требуется лидерство и компромисс со стороны стран G20".

Подчеркнув важность соглашения на сумму 1 триллиона долларов по климатическим инвестициям в развивающихся странах в ходе переговоров в Баку, генеральный секретарь ООН сказал: "Страны G20, на которые приходится 80 процентов мировых выбросов, обязаны стать лидерами в этом процессе".

Президент США Джозеф Байден, в свою очередь, заявил, что его администрация в этом году выделила 11 миллиардов долларов на двустороннее климатическое финансирование. Он также упомянул Президента Дональда Трампа, который вступит в должность через два месяца, и подчеркнул, что революция в области чистой энергии, возглавляемая его правительством, является необратимым процессом.

Министр окружающей среды Бразилии Марина Силва отметила, что участникам G20 крайне важно "сделать домашнее задание и поддержать прогресс переговоров COP29 в Баку".

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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