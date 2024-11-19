Необходимо помочь сельскохозяйственным секторам адаптироваться к жаркому климату - Ялчин Рафиев

БАКУ /Trend/ - Необходимо срочно провести работу, чтобы помочь сельскохозяйственным секторам адаптироваться к жаркому климату.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик по COP29 Ялчин Рафиев во время выступления на пресс-конференции президентства COP29, сообщает Trend.

Он отметил, что с целью адаптации фермеров к климату запущена климатическая инициатива "Baku Harmoniya".

"Цель инициативы - дать фермерам инструменты для создания устойчивости. "Baku Harmoniya" также будет работать с финансовыми институтами для разработки доступных руководящих принципов для получения доходов фермерами.

Предыдущие COP уже добились прогресса в отношении метана. Глобальное обязательство COP26 по метану уже охватывает около 160 стран, включая Азербайджан. Чтобы выполнить обещание, мы должны взглянуть на все основные источники выбросов метана, включая ископаемое топливо, сельское хозяйство и органические отходы", - сказал он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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