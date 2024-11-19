Успех COP29 сыграет решающую роль в глобальных климатических мерах - генсек ООН

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите лидеров G20 в Рио-де-Жанейро, подчеркнул важность успешного проведения COP29.

Как сообщает Trend, в своем выступлении он сказал, что успех проходящей в Баку COP29 сыграет решающую роль в глобальных климатических мерах.

"Мы должны добиться успеха, укрепить доверие и способствовать разработке высоко амбициозных национальных климатических планов на следующий год. В противном случае амбиции по разработке новых национальных планов действий по борьбе с изменением климата уменьшатся, и мы станем еще ближе к безвозвратному изменению климата", - сказал он.

A.Гутерриш отметил, что результаты COP29 должны заложить прочную основу для успешного проведения COP в Бразилии. Он особо подчеркнул важность финансирования для удовлетворения потребностей развивающихся стран.

Генеральный секретарь заявил, что глобальный климатический кризис достиг критической точки.

"Если мы не ограничим глобальное повышение температуры 1,5 градуса Цельсия, мы столкнемся с катастрофическими последствиями", - сказал он.

Он призвал все страны принять более амбициозные меры в борьбе с изменением климата, напомнив, что страны G20 несут ответственность за 80 процентов глобальных выбросов.

"Новые национальные климатические планы должны включать конкретные цели по сокращению выбросов, охватывая все сектора и парниковые газы", - отметил он.

Кроме того, генеральный секретарь объявил, что ООН, Бразилия и ЮНЕСКО запустят в целях борьбы с климатической дезинформацией новый проект под названием "Глобальная инициатива по точности информации об изменении климата".

В конце А.Гутерриш подчеркнул важность ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии, диверсификации экономики и обеспечения справедливого перехода.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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