В рамках COP29 завершилось стороннее мероприятие "Повышение зеленых навыков женщин и молодежи: На основе опыта Commonwealth" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На проходящей в этом году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) часто обсуждается влияние изменения климата на уязвимые группы населения, способы борьбы с ним и зеленые навыки.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим 20 ноября в Голубой зоне COP29 было проведено мероприятие, охватывающее влияние изменения климата на женщин и молодежь, пути борьбы с этим, зеленые навыки и международный опыт.

Совместное мероприятие Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций Азербайджанской Республики под названием "Повышение зеленых навыков женщин и молодежи: на основе опыта Commonwealth, организованное Gender Hub Azerbaijan в рамках проекта "Международные инициативы, связанные с COP29" состоялось в павильоне "Содружества наций" (The Commonwealth), расположенном в Голубой зоне COP29 .

В мероприятии приняли участие 35 человек из 12 стран, в том числе представители местных и зарубежных НПО, представители международных организаций, климатические активисты и молодые лидеры, которые поделились своим опытом и внесли свой вклад как в интерактивность мероприятия, так и в местное применение глобального опыта.

Мероприятие началось с выступлений на высоком уровне генерального секретаря Секретариата Содружества наций Патрисии Джанет Скотланд, депутата Милли Меджлиса Азербайджана VI и VII созывов Нигяр Арпадараи и члена Национальной Ассамблеи Пакистана Сайеда Навида Гамара и руководителя отдела COP29 посольства Великобритании в Азербайджане Ника Бейкера.

Затем под модераторством Марьям Меджидовой, председателя организации Gender Hub Azerbaijan и члена оргкомитета COP29, состоялось панельное обсуждение с участием соучредителя M&C Consulting Джиованны Мингарелли, соучредителя Ushindi Empowerment Group Нафулы Вафула-Джитонга, представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Насара Хаята и основателя организаций GSİSD, THE Society International Гасера Наваба.

На панели обсуждалось влияние изменения климата на женщин и молодежь в разных странах, а также местные и международные стратегии смягчения этих последствий. Мероприятие завершилось интерактивной сессией вопросов и ответов с участниками.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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