Нужно разъяснить ключевые аспекты переговоров по климатическому финансированию - генсек ООН

БАКУ /Trend/ - Нужно разъяснить ключевые аспекты переговоров по климатическому финансированию.

Об этом заявил на брифинге для СМИ генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, сообщает Trend.

Он отметил, что финансовый размер результатов COP будет одним из этих ключевых аспектов.

"Я думаю, что для каждой стороны будет важно прояснить свою позицию и предложения, когда настанет момент. Я думаю, что это относится к денежному вопросу, как я уже упоминал, это должен быть сбалансированный результат, и все проблемы должны быть учтены", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.