Изменение климата влияет на экосистему и создает условия для возникновения различных заболеваний - Гульдара Нуримова

БАКУ /Trend/ - Изменение климата влияет на экосистему и создает условия для возникновения различных заболеваний.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила сегодня во время второго заседания председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гульдара Нуримова.

Она отметила, что медицинские работники должны быть осведомлены о влиянии изменения климата на здоровье.

"Мы можем защитить наше будущее от негативных последствий изменения климата, действуя сообща", — добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит второе заседание председателей комитетов по здравоохранению парламентов стран-членов ТЮРКПА.

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