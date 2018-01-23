Китай и Австрия успешно осуществили межконтинентальное распределение квантовых ключей на базе спутника «Мо-цзы»

Несколько научно-исследовательских команд Китая и Академия наук Австрии им. Антона Цайлингера, используя спутник «Мо-цзы», впервые осуществили межконтинентальное распределение квантовых ключей на расстояние 7600 тысяч километров.

Как сообщает газета «Кэцзи жибао» со ссылкой на информацию Университета науки и технологии Китая, стороны совместно пользуются секретным ключом для передачи данных и видеосвязи. Этот результат означает, что спутник «Мо-цзы» обладает способностью осуществления межконтинентальной квантовой секретной связи. Эта информация была опубликована 19 января в международном авторитетном научном журнале Physical Review Letters.

Квантовая связь на базе спутника является наиболее целесообразным средством построения глобальной сети квантовой связи. В конце 2011 года Академия наук Китая и Академия наук Австрии подписали соглашение, согласно которому стороны намереваются использовать спутник «Мо-цзы» для осуществления межконтинентального распределения квантовых ключей.

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