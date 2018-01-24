Китай впервые провел эксперимент высокоскоростной лазерной связи между высокоорбитальным спутником и Землей

Китайский экспериментальный спутник высокоорбитальных технологий нового поколения "Шицзянь-13" с терминалом лазерной связи на борту успешно провел первый в мире эксперимент по осуществлению двусторонней высокоскоростной лазерной связи между высокоорбитальным спутником и Землей. Об этом подтвердили агентству Синьхуа в Госуправлении оборонной науки, техники и промышленности КНР и Китайском космическом агентстве.

Согласно сообщениям, в ходе эксперимента были получены ожидаемые результаты.

Это знаменует выход Китая в первые мировые ряды в такой передовой сфере космических технологий, как скоростная космическая передача информации, заложило прочный фундамент для дальнейшей реализации важного государственного научно-технического проекта интегрированной космической и наземной информационной сети.

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