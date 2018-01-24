Китай впервые провел эксперимент высокоскоростной лазерной связи между высокоорбитальным спутником и Землей

24 января 2018 14:15 (UTC+04:00)

Китайский экспериментальный спутник высокоорбитальных технологий нового поколения "Шицзянь-13" с терминалом лазерной связи на борту успешно провел первый в мире эксперимент по осуществлению двусторонней высокоскоростной лазерной связи между высокоорбитальным спутником и Землей. Об этом подтвердили агентству Синьхуа в Госуправлении оборонной науки, техники и промышленности КНР и Китайском космическом агентстве.

Согласно сообщениям, в ходе эксперимента были получены ожидаемые результаты.

Это знаменует выход Китая в первые мировые ряды в такой передовой сфере космических технологий, как скоростная космическая передача информации, заложило прочный фундамент для дальнейшей реализации важного государственного научно-технического проекта интегрированной космической и наземной информационной сети.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай запустил в эксплуатацию телекоммуникационный спутник "Шицзянь-13"
ИКТ 13:28
Китай и Австрия успешно осуществили межконтинентальное распределение квантовых ключей на базе спутника «Мо-цзы»
ИКТ 23 января 18:49
Опубликованы спутниковые снимки различных мест Азербайджана (ФОТО)
Общество 17 января 15:50
Китай запланировал на 2018 год 35 космических запусков
ИКТ 4 января 14:31
Китай запустил в космос спутники дистанционного зондирования (ФОТО)
ИКТ 26 декабря 2017 15:43
Китай запустил три спутника, завершив программу полетов на 2017 год
Китай 26 декабря 2017 07:07
Туркменистан запустит на космическую орбиту ещё один искусственный спутник
Туркменистан 22 декабря 2017 08:11
Советский спутник-разведчик рухнул в Тихий океан
Другие страны 19 декабря 2017 21:51
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Другие страны 25 ноября 2017 06:53
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3Д"
Китай 15 ноября 2017 06:04
Китай вывел на орбиту два спутника для навигационной системы
Другие страны 5 ноября 2017 23:16
Россия успешно вывела на орбиту 73 спутника за один пуск
Россия 14 июля 2017 21:37
Туркменистан готовит запуск второго искусственного спутника
ИКТ 10 июля 2017 11:11
Работу казахстанского спутника KazSat-2 восстановили
Казахстан 31 марта 2017 16:09
Туркменистан прекращает телевещание через российский спутник
ИКТ 27 марта 2017 10:08
Туркменистан прекращает телевещание через российский спутник
ИКТ 25 марта 2017 13:57
Турция будет производить детали для спутников – министр
ИКТ 6 марта 2017 11:28
ОАЭ запустили в космос первый наноспутник
Арабские страны 15 февраля 2017 20:24