Компания Azercell открыла в Губе второй магазин с новой концепции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана Azercell Telecom продолжает увеличивать число столичных и региональных магазинов, оформленных в соответствии с новой концепцией.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в субботу, второго марта компания Azercell открыла в Губе уже второй по числу магазин Exclusive. Azercell Exclusive, расположенный по адресу г.Губа, ул.Гелебе, 12, оснащен самым современным оборудованием и оформлен в соответствии с новой концепцией Nordiс.

Особенностью магазина является наличие здесь открытых пространств, а также удобство сервисов и возможностей выбора. Здесь абоненты могут изучить и сравнить, протестировать любую продукцию. Профессиональные продавцы содействуют клиентам при правильном выборе продукции, подключении к услугам и по другим вопросам. В этих магазинах реализуются все абонентские операции, совершаемые в других центрах обслуживания клиентов, за исключением фактурной распечатки и переноса номера с одного имени на другое. Здесь абоненты могут приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, а также купить мобильные телефоны в кредит или налично. Отметим, что данный магазин в Губе будет обслуживать абонентов все дни недели с 9.00 до 19:00 без перерыва.

В день открытия нового офиса компания Azercell в качестве эксклюзивного подарка представила своим клиентам скидочную кампанию. Так, клиенты, совершающие покупки в Губинском магазине Azercell Exclusive в день его открытия, смогут получить подарок объемом в 50 процентов от потраченной суммы.

В ближайшее время компания Azercell Telekom, расширяя по всей стране магазины Exclusive с новой концепцией окажет еще более комфортное и эффективное обслуживание своим абонентам.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 80 процентов территории (за исключением оккупированных территорий) и 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные Интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги 7 дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг с одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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