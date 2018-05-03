Определены победители III Фестиваля буктрейлеров, проводимого при содействии Azercell

БАКУ /Trend/ - Второго мая 2018 года состоялся гала-вечер III Фестиваля буктрейлеров, в котором Azercell Telekom принял участие в качестве партнера. На гала-вечере были объявлены победители фестиваля, а также состоялась церемония награждения.

Первого места удостоен Турал Керимов – автор трейлера, снятого по избранным произведениям народного писателя Анара. Второе место поделили Фирдоуси Набиев за буктрейлер “Şahid” и Джавад Нуриев за работу “Икимизин хекайеси (İkimizin hekayəsi)”. Третье место завоевали Сардар Тагиев с трейлером “Almafobiya”, Биньямин Саилов с трейлером “Джан нене, бир нагыл де (Can nənə, bir nağıl de)” и Эйбулла Агададашов с трейлером “Булуд багчалары (Bulud bağçaları)”.

Победители конкурса, занявшие первое, второе (2 участника) и третье места (3 участника), получили денежные призы в размере 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов соответственно. Представленные на конкурс буктрейлеры были оценены жюри в составе известных писателей, киноведов и общественных деятелей страны.

Отметим, что в работе фестиваля, проводимого с целью пропаганды в нашем обществе чтения и просвещения, выявления талантливых и творческих представителей молодежи в сфере кино, приняли участие буктрейлеры, повествующие об изданных в печатном виде книгах или серии книг азербайджанских авторов (вне зависимости от года издания).

В ходе мероприятия представитель Azercell рассказал о технических показателях библиотеки Bookmate, запущенной компанией еще в 2015 году. Всем участникам фестиваля представлены коды на использование мобильного приложения Bookmate сроком на месяц, а победителям – на год.

Компания Azercell Telekom, реализовавшая до сих пор ряд успешных проектов в целях повышения культуры чтения и интереса к книгам, и впредь окажет содействие реализации подобных социальных проектов среди молодежи.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг в одной точке, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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