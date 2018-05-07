В Минсвязи Азербайджана представили собственное решение мобильной е-подписи

7 мая 2018 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) министерства транспорта связи и высоких технологий Азербайджана представил собственное решение мобильной электронной подписи, сообщил журналистам в понедельник директор отдела маркетинга ИВЦ Джейхун Мамедов.

Маркетинг-директор отметил, что проект реализован совместно с Kapital Bank.

"Начиная с сегодняшнего дня, клиенты банка смогут в самое короткое время стать обладателями мобильной е-подписи. Проект сыграет важную роль в развитии мобильного банкинга в стране", - сказал Мамедов.

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