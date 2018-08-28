В службе находок почты Азербайджана зарегистрировано около 1 тыс. утерянных документов

БАКУ /Trend/ - В системе Pochtap оператора почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct зарегистрированы 988 утерянных документов, из которых 321 были доставлены их владельцам, сообщили Trend во вторник в ООО.

Из общего числа найденных документов 662 были отправлены в соответствующие структуры, а пять - пока находятся в отделениях и филиалах Azerpoct.

Служба находок Pochtap обеспечивает оперативную доставку утерянных документов посредством почтовой экспресс-службы Azerexpresspost по всей стране, включая Нахчыванскую Автономную Республику.

Утерянные документы могут храниться в системе Pochtap в течение 30 дней и по истечении данного срока должны быть направлены в соответствующие структуры.

Сведения об утерянных документах вносятся оператором услуги в базу данных утерянных документов. В случае если документ будет найден, владелец уведомляется об этом, и ему сообщают, в какое почтовое отделение необходимо прийти, чтобы забрать документ. Стоимость услуги составляет 1,8 маната.

Также посредством сайта pochtap.az в разделе "Найти документ" можно проверить информацию о том, найден утерянный документ или нет. Для информирования граждан по интересующим их вопросам относительно сервиса Pochtap почтовым оператором задействован номер службы поддержки - "169".

Официальный курс на 28 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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