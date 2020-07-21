В работе WhatsApp произошли сбои
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, 92% жалоб относятся к трудностям в подключении к серверу, а еще 7% пожаловались на сбои в работе веб-версии.
Чаще всего на проблемы в работе WhatsApp жаловались жители Малайзии, Китая, Бразилии, Мексики, а также Аргентины и Австралии.
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