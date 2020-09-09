Пользователей WhatsApp предостерегли о «текстовой бомбе»
Пользователи WhatsApp обнаружили набор символов, который способен вывести мессенджер из строя, передает Trend со ссылкой на Гaзета.ru.
Отмечается, что уязвимость выявили как владельцы устройств на базе iOS, так и Android.
Такое сообщение состоит из набора случайных символов, введя которые в определенном порядке, приложение вылетает из памяти. Как уточняется, они могут прийти от любого пользователя.
В связи с этим специалисты отмечают, что избавиться от этой проблемы невозможно.
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