Пользователей WhatsApp предостерегли о «текстовой бомбе»

Пользователи WhatsApp обнаружили набор символов, который способен вывести мессенджер из строя, передает Trend со ссылкой на Гaзета.ru.

Отмечается, что уязвимость выявили как владельцы устройств на базе iOS, так и Android.

Такое сообщение состоит из набора случайных символов, введя которые в определенном порядке, приложение вылетает из памяти. Как уточняется, они могут прийти от любого пользователя.

В связи с этим специалисты отмечают, что избавиться от этой проблемы невозможно.