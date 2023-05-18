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Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)

ИКТ Материалы 18 мая 2023 11:33 (UTC +04:00)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Центр кибербезопасности PASHA Bank в 2022 году получил высокую международную оценку.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

По его словам, в 2022 году в банке был создан Центр по контролю за кибербезопасностью.

«Он работает в режиме 24/7. Наш Центр был высоко оценен международной организацией и подтверждено его соответствие международным стандартам», - сказал он.

Гулиев подчеркнул, что банк привержен внедрению лучших технологий для удовлетворения потребностей своих клиентов и соответствия международным стандартам.

Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
Центр кибербезопасности PASHA Bank получил высокую международную оценку (ФОТО)
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