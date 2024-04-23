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Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)

ИКТ Материалы 23 апреля 2024 15:54 (UTC +04:00)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Nar, отличающийся выгодными предложениями и социальными проектами, при поддержке Министерства науки и образования, а также Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, подарил новые книги библиотеке Физулинской полной средней школы №1 имени Мирзы Улугбека по случаю 23 апреля - Всемирного дня книги.

В презентации книг приняли участие представители Nar, Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана", партнеры проекта, а также преподаватели и учащиеся школы имени Мирзы Улугбека.

Подаренные книги предназначены как для учеников начальной и средней школы, так и для старшеклассников. Библиотека, наполненная различными энциклопедиями, словарями и книгами об истории нашей Победы также открыта и для жителей Физули.

Nar, предлагающий своим абонентам мобильную сеть по доступной цене, способствует развитию общества реализуемыми социальными проектами. Основное направление этих проектов - регионы Азербайджана, в том числе освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурзурский экономические районы.

Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых Nar, можно получить на официальном сайте оператора (nar.az).

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу потребительской лояльности на протяжении после8дних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
Nar подарил новые книги Физулинской школе (ФОТО)
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