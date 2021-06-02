Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности объявляет тендер
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Агдамская мечеть, Худаферинский мост, караван-сарай в Шеки, мавзолеи Низами и Момине-Хатун… - и все это создано умелыми руками (ФОТО)
Генпрокурор Верховного суда Турции побывал на подвергшихся ракетному обстрелу территориях в Гяндже (ФОТО)
В Азербайджане подготовлена госпрограмма в целях упрощения импортно-экспортных операций местной продукции
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Проезд в электричке Баку – Сумгайыт можно оплачивать банковскими картами и платежными кольцами (ФОТО)
Visa, АЖД, Центробанк и Межбанк Азербайджана расширяют возможность бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах
Заложенные армянами в Карабахе многочисленные мины осложняют тушение пожаров - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)
Азербайджанское государство уничтожило врага, а теперь по заслугам получают и террористы - отец шехида (ВИДЕО)
Омбудсмен Армении предпринимает противоречащие международным конвенциям шаги - Сабина Алиева (ВИДЕО)
Распространена официальная информация о следствии по уголовному делу о военных преступлениях граждан Армении на территории Азербайджана
Находящиеся под арестом армянские боевики не жаловались на условия содержания - омбудсмен Азербайджана
Судебное заседание по делу армянских военных преступников, пытавших азербайджанских военных, назначено на 9 июня
Омбудсмен Азербайджана присутствовала на суде над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных (ФОТО)
В Баку прошло подготовительное заседание суда по уголовному делу армянских боевиков, пытавших азербайджанских пленных и совершивших другие тяжкие преступления (ФОТО/ВИДЕО)