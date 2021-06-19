Инновационный центр при минтрансе Азербайджана приобретет SMS-пакет на 15 млн сообщений
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В поисках "турецкой базы в Азербайджане" - ряд российских СМИ вновь купился на черный пиар армянского лобби
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества по проектам на освобожденных территориях (ФОТО)
Итоги выборов в Армении могут стать непредсказуемыми для ее общества, вплоть до госпереворота - конфликтолог
Разблокировка транспортных маршрутов на Южном Кавказе создает огромные возможности для сотрудничества - МИД Азербайджана
Импорт товаров для строительства аэропортов в Физули, Лачине и Зангилане освобожден от таможенных пошлин
Начальник Военного лицея им. Нахчыванского обратился к курсантам первого после Отечественной войны выпуска (ФОТО/ВИДЕО)
Крупный туркменский банк анонсировал подписание соглашения с Исламской корпорацией развития частного сектора
В Азербайджане около 2 тыс. беженцев из Афганистана и других стран обеспечены правом на образование и медицину – ООН
Группе работников здравоохранения Азербайджана присвоено почетное звание «Заслуженный врач» – Распоряжение
Президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов предлагает МСЭ выработать единые мировые стандарты для интернета вещей
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям