Назван объем средств, выделенных на работы по внешнему электроснабжению пяти физулинских сел

БАКУ /Trend/ - Начинаются работы по внешнему электроснабжению пяти сел Физулинского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, открытое акционерное общество "Азеришыг" начало подготовку в связи с этим.

Согласно информации, будут проведены работы по прокладке 35 кВ линии электропередачи для обеспечения внешнего электроснабжения села Довлетъярлы ("умное село") (вместе с селами Зергер, Гыйыгчы, Гызыл Гышлак и Гарамамедли).

Организация поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью "Harmony İndustrial Construction and Engineering Group" и заключила с ним контракт стоимостью 3 918 843,77 маната.

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