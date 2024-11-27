Назван объем средств, выделенных на работы по внешнему электроснабжению пяти физулинских сел

БАКУ /Trend/ - Начинаются работы по внешнему электроснабжению пяти сел Физулинского района.
Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, открытое акционерное общество "Азеришыг" начало подготовку в связи с этим.
Согласно информации, будут проведены работы по прокладке 35 кВ линии электропередачи для обеспечения внешнего электроснабжения села Довлетъярлы ("умное село") (вместе с селами Зергер, Гыйыгчы, Гызыл Гышлак и Гарамамедли).
Организация поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью "Harmony İndustrial Construction and Engineering Group" и заключила с ним контракт стоимостью 3 918 843,77 маната.
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