Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Тендеры

Назван объем средств, выделенных на работы по внешнему электроснабжению пяти физулинских сел

Тендеры Материалы 27 ноября 2024 18:17 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Начинаются работы по внешнему электроснабжению пяти сел Физулинского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, открытое акционерное общество "Азеришыг" начало подготовку в связи с этим.

Согласно информации, будут проведены работы по прокладке 35 кВ линии электропередачи для обеспечения внешнего электроснабжения села Довлетъярлы ("умное село") (вместе с селами Зергер, Гыйыгчы, Гызыл Гышлак и Гарамамедли).

Организация поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью "Harmony İndustrial Construction and Engineering Group" и заключила с ним контракт стоимостью 3 918 843,77 маната.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости