В Азербайджане стремительно растет число посещающих Национальные парки

4 мая 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стремительно растет число туристов, посещающих Национальные парки. Об этом в пятницу сказал замдиректора департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий минэкологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Он отметил, что если в 2012 году Национальные парки посетили 1500-2000 туристов, то сейчас эта цифра достигла 196 084 человек.

Ализаде напомнил, что 10,3 процента территорий Азербайджане являются охраняемыми, и три процента из них приходятся на Национальные парки.

«В настоящее время в Азербайджане охраняется территория в 892 546,49 гектара», - сказал он.

По словам Ализаде, до 2001 года в стране охранялось всего 478 тысяч гектаров территорий.

«Во всех Национальных парках есть маршрут для эко-туризма. Сейчас их более ста. В Национальных парках охраняются животные, включенные в Красную книгу, и растительный покров. Сегодня численность джейранов в Ширванском национальном парке достигла семи тысяч», - сказал он.

Ализаде отметил, что в Азербайджане готовится программа по развитию эко-туризма.

По его словам, в связи с этим будут проведены встречи с представителями Национального агентства по туризму, выдвинуты предложения. «Существуют все условия для удовлетворения потребностей туристов, есть маршруты, гиды. Будем стараться разнообразить маршруты в Национальных парках. Будут организованы прогулки вдоль рек, можно будет наблюдать за птицами», - сказал Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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