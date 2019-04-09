First Class Hospitality cтал эксклюзивным представителем тур операторской компании Salute Africa в регионе! (ФОТО)

9 апреля 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Африка — это континент с бесконечными возможностями, роскошными отелями и лоджами, незабываемыми приключениями и уникальным опытом. Каждый найдет в Африке что-то для себя: захватывающие сафари, огромнейшие парки дикой природы, пляжи с белоснежным песком, незабываемое свидание с океаном, этнические деревни, виноградники с лучшими винами чёрного континента, экстремальные виды спорта.

Компания «Салют Африка» была основана в ЮАР в 1992 году. Центральный офис расположен в Йоханнесбурге (ЮАР), официальные представительства – во Флориде и Филадельфии (США).

Salute Africa - надежный проводник по миру потрясающих пейзажей и национального колорита. Специалисты компании помогут в создании идеального маршрута, в рамках любого бюджета и ожиданий.

Теперь познакомиться с удивительным миром африканского континента стало легко и просто. Наши представители в свою очередь проконсультируют и выберут подходящий тур в Африку, а так же помогут в решении вопросов по визе.

First Class Hospitality является первым и единственным PR&Маркетинг агентством, которое занимается официальным представительством 5* отелей и компаний в сфере туризма в Азербайджане и в регионе, и входит в группу компаний Prime Management & Consulting.

Для более подробной информации обращайтесь в свои туристические агентства или свяжитесь с нами по указанным номерам.

https://www.instagram.com/firstclasshospitality/?hl=ru

https://www.facebook.com/firstclasshospitalitybaku/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прошел кулинарный конкурс среди женщин-предпринимателей
Общество 12:00
Zenith Energy привлекает средства из Канады для инвестирования в буровые работы в Азербайджане
Энергетика 11:33
Свыше 70 предпринимателей вывезли товары из уцелевших во время пожара складов в т/ц «Диглас» в Баку
Бизнес 11:26
Достигнута договоренность о работе над обновленным графиком проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 10:54
Внешнеторговая палата Германии в Баку презентовала книгу о возможностях экономики Азербайджана
Бизнес 10:50
Рейсы в Баку планирует запустить Воронежский аэропорт
Экономика 09:18
Лента новостей
Банковские вклады населения Узбекистана практически достигли $1,9 млрд
Финансы 12:03
Эр-Рияд поддержал решение Трампа включить КСИР в список террористов
В мире 12:03
В Баку прошел кулинарный конкурс среди женщин-предпринимателей
Общество 12:00
Минпром Туркменистана закупит химические материалы
Тендеры 11:56
Бюро ПА ОБСЕ приняло важную для Азербайджана резолюцию
Политика 11:56
Министерство энергетики Азербайджана исправно реагирует на обращения граждан
Энергетика 11:49
Количество авиарейсов между Казаxстаном и Россией может увеличиться
Туризм 11:45
В Шеки прошло конное шествие в честь 10-миллионного жителя Азербайджана (ФОТО)
Социум 11:37
Zenith Energy привлекает средства из Канады для инвестирования в буровые работы в Азербайджане
Энергетика 11:33