Омская область России планирует наладить авиарейсы в Азербайджан

26 сентября 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Омская область России планирует наладить авиарейсы в Азербайджан. Об этом сказал губернатор области Александр Бурков, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

По словам губернатора, развитие авиаперевозок - это один из важных факторов, влияющих на улучшение качества жизни.

«Необходимо расширять и географию международных перелетов. Сегодня ведутся переговоры с авиакомпаниями по запуску рейсов в Китай, Германию, Узбекистан, Азербайджан. Также планируем ввести новый рейс в Алматы», - заявил губернатор.

Также Бурков рассказал, что в 2020 году планируется открыть рейсы из Омска до Челябинска, Горно-Алтайска, Ноябрьска, Тюмени, Нижневартовска, Барнаула и Новокузнецка. Самолеты будут чаще летать в Сургут и Самару.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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