"Узбекские авиалинии" снизили цены на рейсы в Москву

БАКУ /Trend/ - На рейсах, выполняемых из любых городов Узбекистана до российской столицы - Москвы с 27 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года, тарифы на авиабилеты эконом-класса будут снижены, говорится в сообщении авиакомпании Uzbekistan Airways, передает в пятницу Trend.

Что касается полетов из Москвы, то стоимость билетов на эти рейсы будет снижена на период с 15 января по 31 марта 2020 года.

Согласно данным Aviasales, сейчас билеты на эти даты можно купить по цене от 231 доллара.

На сегодня частота полетов "Узбекских авиалиний" в международный аэропорт «Внуково» составляет 49 рейсов в неделю - 21 рейс из Ташкента и 28 рейсов из областных аэропортов.

Флот авиакомпании "Узбекские авиалинии" состоит из современных и комфортабельных самолетов Boeing-757/767, Boeing-787-8, Dreamliner, А320, Ил-114-100, а также грузовых самолетов Boeing-767-300BCF.

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы по внутреннему и международному сообщению в более чем 40 городов стран, в числе которых Азербайджан, Россия, Беларусь, США, Италия, Германия, Франция, Латвия, Великобритания, Индия, Таиланд, ОАЭ, Китай, Япония, Малайзия, Корея, Сингапур, Турция, Израиль, Кыргызстан, Казахстан. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах.

В компании работают 15 000 человек.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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