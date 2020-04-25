Авиакомпании США просят регулятор разрешить перевозку грузов в пассажирских салонах

Американские авиакомпании, несущие огромные потери в связи с резким сокращением пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса, обратились к Федеральному авиационному управлению США с просьбой разрешить перевозку грузов в салонах пассажирских лайнеров. С запросом к регулятору обратилась ассоциация "Авиакомпании за Америку" (Airlines for America), представляющая интересы крупнейших перевозчиков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании, авиакомпании просят разрешения размещать на каждом пассажирском кресле груз до 50 фунтов (22,67 кг) или 110 фунтов (49,89 кг) в одной упаковке сразу на трех соседних сиденьях. В пространстве под креслом предлагается размещать груз в 20 фунтов (9,07 кг). Все кресла с грузом должны быть приведены в вертикальное положение. В случае, если такие перевозки будут разрешены, то на борту во время полета будет находиться обслуживающий персонал, который должен следить за соблюдением норм безопасности.

По данным телекомпании СNN, некоторые авиакомпании рассматривают возможность демонтажа пассажирских кресел в салонах. "Мы изучали этот вопрос и снимаем часть кресел с некоторых из наших самолетов, выполнявших ранее международные рейсы с тем, чтобы обеспечить большую грузоподъемность", - привела телекомпания слова главного управляющего авиакомпании Delta Air Lines Эда Бастиана.

В связи с сокращением числа пассажирских рейсов в США примерно на 80%, отметила телекомпания СNN, у транспортных компаний резко сократились возможности для доставки грузов потребителям.