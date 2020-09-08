Авиакомпании РФ начинают регулярные рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Российские авиакомпании могут начать регулярные полеты еще в три страны: Египет, ОАЭ и Мальдивы. Об этом сообщили во вторник в Росавиации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, но дата начала полетов в документе не оговаривалась. Более того, как пояснили в Росавиации, речь идет только о выполнении регулярных полетов, не чартерных.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации, с 8 сентября назначенные российские и иностранные авиакомпании могут приступить к выполнению регулярных полетов в: Каир (Египет) и обратно с частотой три рейса в неделю; Дубай (ОАЭ) и обратно с частотой два рейса в неделю; Мале (Мальдивская Республика) и обратно с частотой два рейса в неделю", - говорится в сообщении Росавиации. В агентстве напомнили, что международные рейсы из РФ можно выполнять из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. "С августа текущего года международные полеты из и в Россию осуществляют 11 российских и 5 иностранных авиакомпаний", - отметили в Росавиации.