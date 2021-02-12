ТРАСЕСА принимает меры по упрощению процедур пересечения границ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Возможности реализации исследований TRACECA c Федерацией ассоциаций перевозчиков и экспедиторов (ФАПЭ ЦАРЭС) и проектов по гармонизации правовой базы Азербайджана и упрощения процедур пересечения границ является одним из актуальных вопросов TRACECA, сказал Trend Постоянный представитель (Национальный секретарь) ПС МПК TRACECA в Азербайджане Руфат Байрамов.

По его словам, на сегодняшний день одним из важных вопросов является гармонизация процедур прохождения границ.

«Часть участников TRACECA является участниками системы ЕврАзЭС (практически все страны Центральной Азии), часть, включая Азербайджан, интегрируется в европейскую таможенную систему (новая компьютеризированная транзитная система - НКТС)», - добавил он.

Он отметил, что и у ЕврАзЭС, и НКТС - цели и задачи общие, но способы реализации поставленных целей - различны.

«Конечно же, основной задачей TRACECA здесь является предоставление максимального корректа на рекомендации стран, чтобы унифицировать вопросы прохождения таможенного контроля», - добавил он.

По мнению Байрамова, после ускорения этих показателей можно ожидать расширение коридора.

«В этом контексте цифровизация опять же выходит на передний план. К сожалению до сегодняшнего дня очень много бумажной работы, что приводит к значительным задержкам в морских портах и пунктах пограничного контроля. Работа, которая может быть выполнена в течении 3-4 часов, порой затягивается до 15-16 часов», - сказал Байрамов.

В рамках этого проекта TRACECA ведет работы по устранению этих барьеров и переходу на электронный документооборот.

Напомним, что Федерация ассоциации перевозчиков и экспедиторов (ФАПЭ ЦАРЭС) – это международная негосударственная некоммерческая организация, основанная в 2009 году и объединяющая ассоциации перевозчиков, экспедиторов и логистических ассоциации стран ЦАРЭС, а также других стран для содействия развитию перевозок, торговле и логистике, поддержке интересов национальных ассоциаций. Членами ФАПЭ являются 24 ассоциации из девяти стран.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva