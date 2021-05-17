Запускаются специальные пассажирские поезда между Ашхабадом и Туркменбаши

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будут запущены специальные пассажирские поезда по направлению Ашхабад-Туркменбаши-Ашхабад, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Поезда будут запущены с 1 июня 2021 года.

Отмечается, что данное сообщение открывается в соответствии с графиком летнего сезона в Национальной туристической зоне «Аваза» Туркменистана.

Ранее в Туркменистане возобновилось движение пассажирских поездов по направлениям Ашхабад – Дашогуз и Дашогуз – Ашхабад, а также Ашхабад – Туркменабат, Туркменабат – Ашхабад.

Отмечалось, что работа поездов возобновится в тестовом режиме с условием соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в стране было приостановлено осуществление железнодорожного сообщения.

Ранее в Туркменистане ввели обязательное наличие справки об отсутствии COVID-19 при регистрации на пассажирские рейсы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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