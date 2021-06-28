Названы сроки возобновления авиарейсов из Омска в Баку
БАКУ /Trend/ - Авиарейсы из Омска (Россия) в Азербайджан возобновятся с пятого июля.
Об этом сказали в понедельник Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Ранее российская авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из аэропорта Омска в Баку, намеченный на 28 июня.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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