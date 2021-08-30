Узбекские авиалинии совершили первый полет на новой модели авиаперевозок

БАКУ/Trend/ - АО Uzbekistan Airways перешло на гибридную модель авиаперевозок и 30 августа 2021 года был осуществлен первый рейс по направлению Ташкент - Москва, передает Trend со ссылкой на АО Uzbekistan Airways.

На первый рейс авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари Экспресс» совместно с Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана были приглашены 22 пассажира-мигранта, которым были вручены разовые бесплатные билеты по маршруту Ташкент-Москва. Это, в свою очередь, свидетельствует о внимании к пассажирам, не имеющим возможности покупать авиабилеты.

Uzbekistan Express сосредоточится на внутренних и межрегиональных перевозках и начнет осуществлять авиаперевозки на 4 самолетах Airbus A320, оформленных в режиме «полной экономичности».

В будущую карту маршрутов авиаперевозок также войдут ключевые города России и Казахстана, такие как Москва, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Актау и Актобе.

Стоит отметить, что цены на авиабилеты на рейсы, выполняемые авиалайнерами, модифицированными для Uzbekistan Airways Express, снижены на 20 процентов и с сентября текущего года будут включать следующие направления: Ташкент - Москва - с 140,6 доллара, Ташкент - Москва - Ташкент - от 267,3 $; Ургенч - Москва - от 140,6 $, Ургенч - Москва - Ургенч - от 267,3 $; Наманган - Москва - от 140,6 долларов США, Наманган - Москва - Наманган - от 267,3 долларов США; Бухара - Москва - от 140,6 $, Бухара - Москва - Бухара - от 267,3 $; Фергана - Москва - от 140,6 доллара, Фергана - Москва - Фергана - от 267,3 доллара; Карши - Москва - от 140,6 $, Карши - Москва - Карши - от 267,3 $.

При этом стоимость перелета Ташкент - Краснодар от 162 долларов, а Ташкент - Краснодар - Ташкент - от 298 долларов; Ташкент - Минеральные Воды - от 146,4 $, Ташкент - Минеральные Воды - Ташкент - от 283,38 $; Ташкент - Ростов - на - Дону - от 143,4 доллара, Ташкент - Ростов - на - Дону - Ташкент - от 280,6 доллара.