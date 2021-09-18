Частная авиакомпания Узбекистана выполнила первый рейс в ОАЭ

БАКУ/Trend/- Частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq выполнила свой первый рейс в Шарджу (ОАЭ), сообщает Trend со ссылкой на Telegram-канал in4avia.

Согласно данным сервиса Flightradar24 компания осуществила перелет до Шарджы и летит обратно в Ташкент. Рейсы выполняются на самолете Airbus A320−214.

Сайт авиакомпании все еще находится в стадии разработки. Судя по объявлению, размещенному турагентством Real Dreams Travel Agency, билеты Qanot Sharq реализует через посредников.

Стоимость авиабилета до Шарджы составляет 270$, по направлению Ташкент — Шарджа — Ташкент — $370.

До конца сентября запланированы еще пять рейсов по данному маршруту. В октябре компания будет летать в Шарджу по вторникам и субботам.

Ранее заявлялось, что Qanot Sharq будет летать из региональных аэропортов по таким международным направлениям как Стамбул, Анкара (Турция), Дубай (ОАЭ), Джидда, Медина (Саудовская Аравия), Москва, Санкт-Петербург (Российская Федерация) и Алматы (Казахстан).

Компания была зарегистрирована в 1998 году и специализируется в области грузовых и пассажирских авиаперевозок. С 2003 по 2012 год арендовала самолеты Ил-76 у НАК «Узбекистон хаво йуллари» и выполняли собственные чартерные рейсы.

Qanot Sharq было перевезено более 150 тысяч пассажиров. После передачи всех Ил-76 Министерству обороны сертификат эксплуатанта был приостановлен. После того, как президент подписал указ о реформах в гражданской авиации, основатели компании решили ее реанимировать, но уже в статусе регионального авиаперевозчика.