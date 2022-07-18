Зангезурский коридор позволит Азербайджану нарастить ненефтяной и несырьевой экспорт

БАКУ /Trend/ - Создаваемая на освобожденных территориях дорожная инфраструктура будет способствовать превращению Азербайджана в новый транспортный хаб. Восстановление транспортных коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) и остальной частью Азербайджана создает предпосылки для начала нового этапа развития в регионе.

Как сказал Trend доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов, транспортно-логистическая инфраструктура, в которую Азербайджан за последние 20 лет инвестировал огромные средства, привела к позитивным результатам.

«Азербайджана уже начал получать свои экономические и политические дивиденды. Нужно отметить, что существует внушительный потенциал с точки зрения не только транзита, но и в плане транспортно-логистической составляющей нашей страны в целом. Мы должны констатировать мудрость главы нашего государства, который был одним из инициаторов развития транспортно-логистических маршрутов, проходящих через территорию Азербайджана. Сюда относятся коридоры Восток-Запад и Север-Юг, которые связывают наших северных соседей с азиатским рынком. Азербайджан имеет существенные потенциальные возможности в этом направлении, и дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры позволит ему не просто превратиться в транзитную страну, но и получить выход на другие рынки со своей продукцией с более высокой добавленной стоимостью», - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что Зангезурский коридор откроет возможности для социально-экономического развития Азербайджана, в том числе Нахчывана.

«Фактически с реализацией Зангезурского коридора наша страна получит возможность нарастить ненефтяной и несырьевой экспорт. Как отметил Президент Азербайджана, по целому блоку вопросов в стране достигнуты позитивные результаты. Хочу отметить, что решение в первую очередь социальных вопросов позволило азербайджанскому правительству найти эффективное решение приоритетных задач в области государственного управления. Неслучайно глава государства оценил деятельность министерства труда и социальной защиты, так как решение вопросов социального характера и впредь будет в приоритете», - добавил Мамедов.

По мнению депутата Милли Меджлиса (парламент), политолога Расима Мусабекова, открытие Зангезурского коридора обеспечит Азербайджан беспрепятственным и безопасным доступом в Нахчыван, а также позволит НАР наладить наземную связь с западными районами Азербайджана.

Также депутат сообщил, что на сегодня мощности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) задействованы не полностью. Отметим, что пропускная способность БТК составляет 10 миллионов тонн грузов в год. Однако в настоящее время по этому маршруту перевозится около трех миллионов тонн грузов в год.

Мусабеков считает, что для Азербайджана гораздо важнее расширение инфраструктурных возможностей Бакинского международного морского порта.

«Требуется ускоренный ввод в эксплуатацию второй фазы строительства порта, так как растет поток всех видов грузов. Также чрезвычайно сдерживающим моментом является ограниченность возможностей судов для перевозки грузов. В этом контексте очень сильно отстают и Туркменистан, и Казахстан. Как отметил Президент Азербайджана в своем выступлении на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года, в Азербайджане есть большая судостроительная компания, и существует необходимость в наращивании ее потенциала по строительству судов. Реализация этой инициативы позволит ускорить перевозку грузов», - сказал депутат.

По его словам, в перспективе, когда Зангезурский коридор будет полностью построен и введен в эксплуатацию, появится необходимость в транспортировке грузов по маршруту Восток-Запад, и будет создана соответствующая цепочка маршрутов.

«На сегодняшний день необходимости как таковой мы в этом не видим, и этот вопрос не стоит на повестке дня. Однако этот коридор, в первую очередь, обеспечит Азербайджан наземной связью с Нахчываном, Россию - с Ираном, а Армению - с Турцией. Также будет построена соответствующая дорожная инфраструктура, которая свяжет Азербайджан и Турцию через Нахчыван», - сказал Мусабеков.