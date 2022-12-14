TRACECA упрощает процедуры пересечения границ

БАКУ /Trend/ - TRACECA работает над упрощением процедур пересечения границ с акцентом на цифровизацию.

Об этом, как сообщили в среду Trend, сказал Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Асет Асавбаев в ходе конференции "Средний коридор: соединение экономик через порты и грузовые авиаперевозки".

По его словам, растет значимость развития морских перевозок и портов на протяжении всего коридора Европа-Кавказ-Азия.

"В целях дальнейшего развития коридора в рамках последнего заседания межправительственной комиссии TRACECA был принят ряд программных и стратегических документов, призванных обеспечить гармоничное развитие контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, увеличение объемов мультимодальных перевозок грузов, упрощение процедур пересечения границ с отдельным акцентом на цифровизацию. Постоянный секретариат активно работает над практической реализацией данных направлений, в том числе повышением эффективности морских перевозок, информированности перевозчиков и квалификации" ̶ подчеркнул Асавбаев.

Отметим, что конференция была организована Американо-азербайджанской Торговой палатой и USAID в партнерстве с Глобальной палатой и Посольством Азербайджана в США.