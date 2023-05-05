В ближайшее время Туркменистан может пополнить ряды стран TRACECA - генсек

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Туркменистан пополнит ряды стран-участниц коридора TRACECA.

Об этом сказал генеральный секретарь постоянного секретариата межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Асет Асавбаев, сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ПС МПК.

По его словам, Туркменистан, стоявший у истоков зарождения этой программы, в 2022 году выразил намерение присоединиться к основному многостороннему соглашению по развитию международного транспортного коридора TRACECA .

"Все страны-участницы TRACECA поддержали данную инициативу, и мы надеемся, что в ближайшее время Туркменистан присоединится к нашей организации», - подчеркнул Асавбаев.

Отметим, что ранее сообщалось, что Туркменистан ведет активное сотрудничество с TRACECA, изучает порядок действий, правовую базу и другие детали для вступления в эту организацию. Посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев говорил, что транспортные коридоры, которые проходят в том числе и через территорию Туркменистана, являются первыми шагами для вступления в TRACECA.