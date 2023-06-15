Развитие транспортных связей и расширение транзитного потенциала - один из приоритетов транспортной политики Азербайджана - ABADA (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 15 июня в 13:51)

БАКУ /Trend/ - Развитие транспортных связей и расширение использования транзитного потенциала являются одними из важнейших приоритетов транспортной политики Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Габиб Гасанов на панельном заседании "Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ’23).

"Благоприятное географическое расположение Азербайджана еще больше повышает роль и место страны в мировой транспортной системе, в том числе в вопросах создания кратчайших транспортных коридоров и в Азиатском, Северном и Южном регионах. Развитие транспортных связей и расширение использования транзитного потенциала являются одними из важнейших приоритетов транспортной политики Азербайджана", - сказал Гасанов.

Он отметил, что Азербайджан тесно сотрудничает со странами мира и международными организациями, принимает участие в осуществлении грандиозных транспортных проектов, одним из которых является развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".

Гасанов добавил, что за последние годы в Азербайджане построены и капитально отремонтированы 19 000 километров автомобильных и 400 километров железных дорог, строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей, ввод в эксплуатацию новых аэропортов, укрепление базы морского и воздушного грузового флота, строительство Бакинского международного морского порта и создание Алятской свободной экономической зоны превратили Азербайджан в крупный международный транспортно-логистический узел.