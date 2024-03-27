Названы планы РФ по судостроительству до 2037 года

БАКУ /Trend/ - Власти РФ нацелены на создание более 1,7 тысячи речных и морских судов до 2037 года, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию Объединенной судостроительной корпорации, передает Trend.

«Общий портфель заказов производителей растет. Сейчас он превышает 300 морских и речных судов. До 2037 года планируется построить более 1,7 тысячи судов, включая гражданские», — сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ сообщил, что судостроительная отрасль России столкнулась с такими серьезными вызовами, как уход с рынка транспортных услуг всех иностранных судов, которые были задействованы в перевозке российских грузов.

"Такая ситуация потребовала скорейшего обновления и наращивания отечественного флота", - отметил Мишустин.

По его словам, есть результаты самостоятельной работы судостроителей РФ.

"Например, в прошлом году было построено более 100 единиц техники, в том числе танкер типа "Aframax", паром «Александр Деев», морские платформы, рыболовецкие и промысловые суда", — сказал Мишустин.