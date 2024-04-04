Мишустин озвучил планы РФ по судостроению

БАКУ /Trend/ - На основании утвержденного правительством РФ плана создания гражданского флота до 2035 года в количестве 1,7 тысячи судов, начато строительство уже 300 судов и заключены контракты на 178 кораблей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ.

Данные показатели в рамках ежегодного отчета правительства в Госдуме огласил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его мнению, одобренный план в отношении гражданского флота позволит судостроителям и производителям судового оборудования и комплектующих планировать заказы.

"Правительство России в 2025 году введет субсидирование производителей судового оборудования, чтобы они могли предоставлять покупателям этого оборудования 20-процентную скидку. Это может увеличить портфель и серийность заказов судостроительной отрасли РФ", - отметил Мишустин.

Напомним, что взаимодействие по судостроению между Азербайджаном и РФ обсуждалось и 2 апреля в Баку.