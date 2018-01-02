Протокол к соглашению о международном автомобильном сообщении между Узбекистаном и Кыргызстаном вступил в силу

БАКУ /Trend/ - Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Узбекистана и Кыргызстана о международном автомобильном сообщении от 4 сентября 1996 года вступил в силу 30 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана во вторник.

Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном о международном автомобильном сообщении был подписан 6 октября 2017 года в Ташкенте.

Протокол принят с целью углубления взаимовыгодного сотрудничества в области транспортных коммуникаций посредством расширения сферы применения межправительственного соглашения.

Согласно документу, стороны предоставляют и гарантируют друг другу свободный режим транзита по территориям своих государств, а также будут создавать благоприятные условия для осуществления перевозок по автомобильному маршруту «Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар».

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.