В Казахстане назвали сроки выдвижения кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала сроки выдвижения кандидатов для участия во внеочередных выборах президента, передает Trend со ссылкой на fergana.agency

Как сообщили в ЦИКе, выдвигать претендентов на пост главы государства можно со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 10 апреля. Завершится эта процедура в 18 часов 28 апреля.

Право на выдвижение кандидатов в президенты согласно пункту 1 статьи 55 Конституционного закона «О выборах» принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

Этап регистрации кандидатов продлится до 18 часов 11 мая текущего года, после чего начнется предвыборная агитация. Само голосование пройдет 9 июня с 7:00 до 20:00 местного времени. На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента ЦИКом предусмотрено семь дней.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканалов объявил о досрочных выборах президента страны. Ранее отмечалось, что правящая партия «Нур Отан» определит своего кандидата в течение 20 дней. КНПК (Коммунистическая народная партия Казахстана) выдвинет своего кандидата на внеочередном съезде 26 апреля. Партия «Ак жол» примет решение 13 апреля, а партия «Ауыл» — до конца месяца.

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