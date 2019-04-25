Отсутствие вакцин в Кыргызстане в 90-ые годы послужило причиной заболевания свинкой взрослых

25 апреля 2019 13:58 (UTC+04:00)

Граждане, которые не были привиты в 1992-1995 годах, в группе риска заболевания паротитом (свинкой). Об этом заявил директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

По ее данным, за первый квартал 2019 года зарегистрировано 320 случаев заболевания паротитом. «Необходимо отметить, что среди этих заболевших почти нет детей, а были взрослые. Мы считаем, что это те граждане, которые не были привиты с 1992 по 1995 годы, потому что тогда в стране просто не было вакцин», - сказала Ишенапысова.

Также он отметила, что дети вакцину от паротита получают в годик и 2 годика.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции выросло число компаний центральноазиатских стран
Бизнес 14:17
Эмомали Рахмон поехал в Китай
Центральная Азия 09:59
Омбудсмен Кыргызстана встретился с представителями Евросоюза
Центральная Азия 09:55
Министерство Нацэкономики Казахстана рассказало о выгодах строительства Центра торговли на границе с Узбекистаном (Эксклюзив)
Бизнес 24 апреля 17:30
В Таджикистане приступают к полной электрификации сел
Центральная Азия 24 апреля 14:45
Катарская делегация посетила Кыргызстан
Центральная Азия 24 апреля 14:40
Лента новостей
Более 30 тысяч человек покинули дома из-за боев в Триполи
В мире 14:17
В Турции выросло число компаний центральноазиатских стран
Бизнес 14:17
"АвтоВАЗ" намерен вдвое увеличить продажи машин в Узбекистане
Бизнес 14:09
Таджикский спортсмен стал пятикратным чемпионом Азии
Центральная Азия 14:03
МИД: Словения готова рассмотреть дополнительные меры по расширению сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Бизнес 13:59
Доходность нот Центробанка Азербайджана достигла 15-месячного максимума
Финансы 13:58
Температура воздуха в Азербайджане повышается
Общество 13:50
В Турции в одной из школ прогремел взрыв
Турция 13:41
МИД: Словения предлагает свой порт Копер азербайджанским компаниям (Эксклюзив)
Бизнес 13:37