Отсутствие вакцин в Кыргызстане в 90-ые годы послужило причиной заболевания свинкой взрослых

Граждане, которые не были привиты в 1992-1995 годах, в группе риска заболевания паротитом (свинкой). Об этом заявил директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

По ее данным, за первый квартал 2019 года зарегистрировано 320 случаев заболевания паротитом. «Необходимо отметить, что среди этих заболевших почти нет детей, а были взрослые. Мы считаем, что это те граждане, которые не были привиты с 1992 по 1995 годы, потому что тогда в стране просто не было вакцин», - сказала Ишенапысова.

Также он отметила, что дети вакцину от паротита получают в годик и 2 годика.

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